Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:15

«Ювентус» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Фиорентина» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Ювентус» и «Фиорентина» встретятся в матче 18-го тура итальянской серии А в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Фиорентина» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Фиорентина

«Ювентус» и «Фиорентина» набрали по 31 очку в чемпионате Италии, при этом туринцы провели на один матч меньше. В 17-м туре «Ювентус» победил «Монцу» (2:1), а «Фиорентина» с тем же счетом уступила «Удинезе» (1:2).

Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Читайте также
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Сегодня
Вчера
Неделя