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Италия

Сегодня, 15:55

«Ювентус» готов предложить новый контракт Рабьо, если игрок согласится на снижение зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент

«Ювентус» готов предложить новый контракт полузащитнику Адриену Рабьо, сообщает инсайдер Николо Скира.

Однако туринский клуб хочет, чтобы футболист согласился сократить зарплату на 20 процентов.

Действующее соглашение 27-летнего хавбека с «Юве» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне французский полузащитник сыграл 6 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Прошедшим летом Рабьо мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но не смог договориться с английским клубом по условиям личного контракта, хотя «Юве» был готов отпустить игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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