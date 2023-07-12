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Италия

Сегодня, 08:25

«Ювентус» готов продать Кьезу не менее чем за 50 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» не смогут купить вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу, пока не продадут игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, оба английских клуба проявляют интерес к 25-летнему игроку. Также на итальянца претендовала «Астон Вилла», но такой вариант игроку неинтересен. Туринцы готовы рассмотреть предложения, но продавать футболиста дешевле чем за 50 миллионов евро не хотят.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить 40 миллионов евро за Кьезу.

Соглашение винегра с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Федерико Кьеза
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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