«Ювентус» готов продать Погба за 10 миллионов евро

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«Ювентус» готов продать полузащитника Поля Погба этим летом за 10 миллионов евро, пишет Gazzetta dello Sport.
Сообщалось, что французом интересуется «Аль-Иттихад», который якобы предложил игроку контракт на 100 миллионов евро за три года.
Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.
Ранее «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.