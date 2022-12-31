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Италия

Сегодня, 13:03

«Ювентус» готов продать полузащитника Маккенни за 40 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» готов расстаться с полузащитником Уэстоном Маккенни, об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро. Вырученные деньги туринский клуб планирует потратить на приобретение новых футболистов.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Ювентус
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