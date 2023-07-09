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Италия

Сегодня, 20:38

«Ювентус» готов расстаться с Бонуччи

Виктория Кравченко
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«Ювентус» готов расстаться с защитником Леонардо Бонуччи, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, туринцы готовы продать 36-летнего футболиста из-за высокой зарплаты. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил руководству, что Бонуччи не рассматривается как ключевой игрок.

Сообщалось, что футболистом интересуется «Сампдория» и «Ньюкасл».

Ранее сам защитник заявил, что завершит карьеру в 2024 году. В сезоне-2022/23 Бонуччи провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Леонардо Бонуччи
ФК Ювентус
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