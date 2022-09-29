«Ювентус» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии» Бенсебаини

«Ювентус» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб рассчитывает подписать 27-летнего алжирца в зимнее трансферное окно. «Ювентус» ожидает, что сможет купить футболиста по цене ниже рыночной, поскольку его контракт с нынешней командой действует до конца июня 2023 года. Потенциальная сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Защитником также интересуется «Вест Хэм», однако «молотобойцы» не готовы конкурировать с «Ювентусом» по условиям личного контракта игрока.

В сезоне-2022/23 Бенсебаини забил 3 гола в 7 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.