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Италия

29 сентября, 15:30

«Ювентус» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии» Бенсебаини

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ювентус» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб рассчитывает подписать 27-летнего алжирца в зимнее трансферное окно. «Ювентус» ожидает, что сможет купить футболиста по цене ниже рыночной, поскольку его контракт с нынешней командой действует до конца июня 2023 года. Потенциальная сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

Защитником также интересуется «Вест Хэм», однако «молотобойцы» не готовы конкурировать с «Ювентусом» по условиям личного контракта игрока.

В сезоне-2022/23 Бенсебаини забил 3 гола в 7 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Juventus/28-09-2022/juve-bensebaini-monchengladbach-dettagli-450389134897.shtml
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