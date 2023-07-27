«Ювентус» хочет убедить «Челси» отдать Лукаку в аренду

«Ювентус» по-прежнему хочет приобрести форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает The Times.

По данным источника, итальянский клуб пытается убедить «синих» отдать бельгийца в аренду с возможностью выкупа.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба заявили, что они против перехода 30-летнего игрока.

22 июля сообщалось, что Лукаку извинился перед «Интером» за переговоры с «Ювентусом».

Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.