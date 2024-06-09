«Ювентус» и Рабьо не могут договориться о контракте по новому контракту

«Ювентус» ведет переговоры о подписании нового контракта с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, на данный момент стороны не могут договориться о зарплате футболиста. Руководство «Ювентуса» предлагает Рабьо оклад в размере 7 миллионов евро в течение трех лет нового контракта. Агенты хавбека просят 8 миллионов.

Футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года, за это время он провел 212 матчей во всех турнирах, отметившись 24 голами и 15 результативными передачами.