«Ювентус» и «Рома» могут обменяться защитниками

«Ювентус» и «Рома» рассматривают вариант сделки, в результате которой команды смогут обменять защитниками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб готов отпустить защитника Маттиа Да Шильо и забрать из «Ромы» защитника Рика Карсдорпа.

Контракты обоих футболистов со своими клубами рассчитаны до 2025 года. Также у них схожие зарплаты, что лишь облегчит обмен.

30-летний Де Шильо в нынешнем сезоне провел 11 матчей за туринцев, но не является игроком основного состава «Юве».

27-летний Карсдорп в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому», но потерял место в составе после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.