«Ювентус» пропустил первый гол в сезоне серии А и упустил победу над «Кальяри»

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 7-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 15-й минуте с пенальти открыл Душан Влахович. Гости сумели отыграться на 88-й минуте, также реализовав одиннадцатиметровый, забил Рэзван Марин.

На 89-й минуте туринцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Франсишку Консейсау.

«Ювентус» (13 очков) пропустил первый гол в текущем розыгрыше серии А и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» (6) вышел на 15-ю строчку.