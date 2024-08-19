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«Ювентус» — «Комо»: смотреть прямую трансляцию матча серии А Италии

«Ювентус» сыграет с «Комо» в первом туре чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ювентус» сыграет с «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Комо

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в серии А, набрав 71 очко в 38 играх. «Комо» вышел в высший итальянский дивизион впервые за 21 год, заняв второе место в серии В с 73 очками.

ФК Комо
ФК Ювентус
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