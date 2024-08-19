«Ювентус» сыграет с «Комо» в матче 1-го тура итальянской серии А в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в серии А, набрав 71 очко в 38 играх. «Комо» вышел в высший итальянский дивизион впервые за 21 год, заняв второе место в серии В с 73 очками.