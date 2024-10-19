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«Ювентус» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча серии А онлайн

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» сыграет с «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ювентус» — «Лацио» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 7-ми туров серии А команда из Турина набрала 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, римский клуб с 13-ю баллами располагается на 5-й строчке.

Италия. Серия А. 8-й тур
19 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус

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