«Ювентус» примет «Лечче» в 32-м туре итальянской серии А в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Ювентус» — «Лечче» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 32-й тур.

12 апреля, 21:45. Allianz Stadium (Турин)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ювентус» набрал 56 очков в чемпионате Италии, «Лечче» — 26 очков. Встреча этих команд в матче первого круга серии А состоялась в декабре 2024 года и завершилась со счетом 1:1.