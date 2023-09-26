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Сегодня, 20:15

«Ювентус» — «Лечче»: прямая трансляция матча серии А

«Ювентус» сыграет с «Лечче» в чемпионате Италии 26 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ювентус&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ювентус» и «Лечче» сыграют в шестом туре чемпионата Италии во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Италия. Серия А. 6-й тур
26 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче

Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

«Ювентус» в первых пяти турах набрал 10 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы серии А. «Лечче» имеет в своем активе 11 баллов и занимает третье место в чемпионате Италии.

Полный календарь серии А и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Лечче
ФК Ювентус
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