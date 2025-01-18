«Ювентус» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию «Милана»

«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангуля. Через пять минут Тимоти Веа увеличил преимущество хозяев.

«Ювентус» прервал серию поражений из четырех матчей во всех турнирах и с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» потерпел первое поражение за последние девять игр. На счету команды 31 балл и восьмая позиция в чемпионате Италии.

Ранее «Милан» выбил «Ювентус» из Суперкубка страны. В полуфинале турнира 3 января красно-черные одержали победу со счетом 2:1.