«Ювентус» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию «Милана»

Сегодня, 21:57
«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангуля. Через пять минут Тимоти Веа увеличил преимущество хозяев.
«Ювентус» прервал серию поражений из четырех матчей во всех турнирах и с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» потерпел первое поражение за последние девять игр. На счету команды 31 балл и восьмая позиция в чемпионате Италии.
Ранее «Милан» выбил «Ювентус» из Суперкубка страны. В полуфинале турнира 3 января красно-черные одержали победу со счетом 2:1.