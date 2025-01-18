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Сегодня, 21:57

«Ювентус» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию «Милана»

Алина Савинова
Тимоти Веа.
Фото Reuters
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«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангуля. Через пять минут Тимоти Веа увеличил преимущество хозяев.

«Ювентус» прервал серию поражений из четырех матчей во всех турнирах и с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице серии А. «Милан» потерпел первое поражение за последние девять игр. На счету команды 31 балл и восьмая позиция в чемпионате Италии.

Ранее «Милан» выбил «Ювентус» из Суперкубка страны. В полуфинале турнира 3 января красно-черные одержали победу со счетом 2:1.

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Милан
4
Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
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