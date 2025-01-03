«Милан» победил «Ювентус» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Милан» стал вторым финалистом Суперкубка Италии по футболу сезона-2024/25.

На стадии 1/2 финала турнира красно-черные обыграли «Ювентус» — 2:1. Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 21-й минуте матча открыл форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз. На 71-й минуте Кристиан Пулишич сделал счет равным. Спустя пять минут защитник клуба из Турина Федерико Гатти забил автогол.

«Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Сержиу Консейсау. В финале Суперкубка Италии «дьяволы» сыграют против «Интера», который ранее победил «Аталанту» (2:0).