«Ювентус» и «Милан» сыграют в 21-м туре чемпионата Италии в субботу, 18 января. Матч на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия) начнется в 20.00 по московскому времени.

Встречу «Ювентус» — «Милан» в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир на федеральном канале начнется в 19.50 мск, за десять минут до стартового свистка. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала при условии подписки на стриминговые сервисы).

За ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Милан» следите в матч-центре сайта «СЭ».

«Ювентус» после 20 туров набрал 34 очка и занимал пятое место в турнирной таблице, а «Милан» с 31 очком шел седьмым.