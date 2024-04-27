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«Ювентус» — «Милан»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» сыграет с «Миланом» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на платной онлайн-платформе Okko.

Команда из Турина занимает третье место в турнирной таблице серии А с 64 очками. Красно-черные набрали 69 баллов и располагаются на второй строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 34-й тур
27 апр, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
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