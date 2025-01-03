«Ювентус» встретится с «Миланом» в 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 3 января. Игра состоится на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В другом полуфинале турнира «Интер» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Действующий победитель Суперкубка Италии — «Интер».