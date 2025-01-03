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Сегодня, 20:00

«Ювентус» — «Милан»: трансляция матча Суперкубка Италии

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в 1/2 финале Суперкубка Италии 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Альваро Мората (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» встретится с «Миланом» в 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 3 января. Игра состоится на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
03 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Ювентус
Милан

В другом полуфинале турнира «Интер» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Действующий победитель Суперкубка Италии — «Интер».

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
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