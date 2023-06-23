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Италия

Сегодня, 17:25

«Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела о финансовых махинациях

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Как сообщает Tuttosport, делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы положить конец делу.

Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».

Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

Ранее сообщалось, что с «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Из-за фиктивного прироста капитала с туринского клуба сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице.

Источник: Tuttosport
Футбол
Лига конференций
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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