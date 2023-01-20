«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Сегодня, 01:03
«Ювентус» выиграл у «Монцы» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча прошла на стадионе туринской команды.
В первом тайме команды обменялись голами: Мойзе Кен забил за хозяев, а Маттиа Валоти — за гостей. После перерыва автором единственного гола стал форвард туринцев Федерико Кьеза.
В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования