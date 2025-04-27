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«Ювентус» — «Монца»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Монца» сыграют в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» и «Монца» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Монца» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

По итогам 33-х туров серии А туринская команда набрала 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб из Монца с 15 баллами идет на 20-й строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
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