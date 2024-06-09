«Ювентус» может обменять Кьезу на Ди Лоренцо в «Наполи»

«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры по обмену полузащитника туринцев Федерико Кьезы на защитника Джованни Ди Лоренцо, сообщает Sportitalia.

По данным источника, прямой обмен устроил бы все стороны, так как оба игрока выразили желание покинуть клубы. Ди Лоренцо считает, что его время в «Наполи» закончено и хочет уйти этим летом, а новый тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта не видит Кьезу в своем стартовом составе команды.

Как сообщает Sportitalia, оба игрока оцениваются в 25-30 миллионов евро.

26-летний Кьеза в сезоне-2023/24 сыграл за «Ювентус» 37 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

На счету 30-летнего Ди Лоренцо 47 матчей за «Наполи» в минувшем сезоне, 2 гола и 8 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.