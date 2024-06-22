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Сегодня, 12:23

«Ювентус» может обменять Кьезу на Санчо или Гринвуда

Виктория Кравченко
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Руководство «Ювентуса» может обменять вингера Федерико Кьезу на одного из нападающих «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо или Мэйсона Гринвуда, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, этот вопрос будет решаться после чемпионата Европы в Германии. Кьеза выступает за сборную Италии.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

Джейдон Санчо
Федерико Кьеза
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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