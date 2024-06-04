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Сегодня, 01:10

«Ювентус» может обменять Маккенни в «Астон Виллу» на Дугласа Луиса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, туринцы хотят обменять 25-летнего американца на полузащитника Дугласа Луиса. Переход осложняется тем, что игроки имеют разную стоимость.

В сезоне-2023/24 Маккенни провел 38 матчей за «Ювентус», сделав 10 результативных передач. У 26-летнего бразильца 10 голов и 10 передач в 53 матчах за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Луиса в 70 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
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