«Ювентус» может подписать Арнаутовича на замену Кину

«Ювентус» рассматривает возможность подписания нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, сообщает Calciomercatoweb.

Туринский клуб рассматривает Арнаутовича в качестве замены Мойзе Кину, если он покинет «Ювентус».

Арнаутович выступает за «Болонью» с 2021 года. Срок контракта 33-летнего австрийца с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Арнаутович провел 17 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.