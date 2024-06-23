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Сегодня, 05:15

«Ювентус» может подписать игрока «Атлетико» Рикельме за 30 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» рассматривает подписание полузащитника «Атлетико» Родриго Рикельме, сообщает инсайдер TuttoJuve Мирко Ди Натале.

По информации источника, 24-летний испанец может покинуть клуб из-за проигранной конкуренции бразильцу Самуэлу Лино. «Атлетико» готово продать игрока за 30 миллионов евро. Сам Рикельме не хотел бы покидать испанский клуб.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 3038 года.

ФК Атлетико
ФК Ювентус
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