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Сегодня, 14:16

«Ювентус» этим летом могут покинуть 8 футболистов

Виктория Кравченко
Филип Костич.
Фото Global Look Press
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«Ювентус» планирует расстаться со многими игроками команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, туринский клуб в ближайшее время покинут около 8 игроков.

Помимо Федерико Кьезы, в список вошли Войцех Щенсны, Уэстон Маккенни, Маттиа Де Шильо, Артур Мело, Филип Костич, Ханс Николусси-Кавилья и Даниеле Ругани.

Данные футболисты не входят в планы нового проекта «Ювентуса».

Новый сезон серии А стартует 17 августа. В первом туре «Ювентус» встретится с «Комо».

ФК Ювентус
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