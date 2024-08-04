«Ювентус» этим летом могут покинуть 8 футболистов

«Ювентус» планирует расстаться со многими игроками команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, туринский клуб в ближайшее время покинут около 8 игроков.

Помимо Федерико Кьезы, в список вошли Войцех Щенсны, Уэстон Маккенни, Маттиа Де Шильо, Артур Мело, Филип Костич, Ханс Николусси-Кавилья и Даниеле Ругани.

Данные футболисты не входят в планы нового проекта «Ювентуса».

Новый сезон серии А стартует 17 августа. В первом туре «Ювентус» встретится с «Комо».