«Ювентус» может расторгнуть контракт с Аллегри из-за его поведение после победы в Кубке Италии

«Ювентус» может расторгнуть контракт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри до конца сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, тренера могут уволить уже в четверг, 16 мая. Утверждается, что в клубе недовольны поведением 56-летнего итальянца после победы в Кубке Италии. В финале туринцы переиграли «Аталанту» (1:0).

Ранее сообщалось, что Аллегри после финала Кубка напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с мая 2021 года. Ранее он уже тренировал туринцев с 2014 по 2019 годы. За два матча до окончания сезона «Ювентус» с 67 очками занимает четвертое место в серии А.