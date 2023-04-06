«Ювентус» наказали частичным закрытием фанатской трибуны за выкрики фанатов в адрес Лукаку

Фанатская трибуна стадиона «Ювентуса» будет частично закрыта на один матч из-за расистских выкриков фанатов в адрес форварда «Интера» (1:1) Ромелу Лукаку на матче Кубка Италии, сообщает L'Equipe.

Бельгиец стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты. Судья показал Ромелу желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Сообщается, что дисквалифицирован именно нижний ярус Южной трибуны домашнего стадиона туринского клуба.

«Ювентус» располагается на 7-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 44 очка за 28 матчей.