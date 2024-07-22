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Сегодня, 19:45

«Ювентус» намерен приобрести Консейсау из «Порту»

Алина Савинова
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«Ювентус» хочет подписать вингера «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау, сообщает Сalciomercato со ссылкой на Record.

По информации источника, туринцы уже связались с португальским клубом, чтобы обсудить возможный трансфер 21-летнего игрока. Отмечается, что футболист впечатлил представителей «Ювентуса» своим успешным выступлением на Евро-2024.

В минувшем сезоне Консейсау провел 43 матча за «Порту» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

На прошедшем в Германии чемпионате Европы вингер забил один гол в 4 играх за сборную Португалии.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/dal-portogallo-la-juventus-chiede-francisco-conceicao-al-porto-l-18790
ФК Порту
ФК Ювентус
Франсишку Консейсау
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