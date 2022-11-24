«Ювентус» намерен сохранить в команде Локателли

Сегодня, 00:14
«Ювентус» намерен сохранить в команде полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport.
Локателли выступает за «Юве» на правах аренды из «Сассуоло». Летом туринский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока.
После этого туринцы намерены заключить с игроком контракт до 2027 года.
В нынешнем сезоне Локателли провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования