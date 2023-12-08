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Сегодня, 21:00

«Ювентус» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры «Ювентус» — «Наполи» начнется в 22.40 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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8 декабря «Ювентус» на своем поле арены «Альянц Стадиум» в Турине сыграет против «Наполи» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru проведет бесплатную видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Наполи». Прямой эфир начнется в 22.40 мск. Встречу также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Футбол 1».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ювентуса» и «Наполи» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри набрал 33 очка за 14 туров, занимая второе место в турнирной таблице серии А. «Наполи» Вальтера Мадзарри находится на пятой строчке с 24 баллами.

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Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
Серия А
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