«Ювентус» и «Наполи» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 21 сентября. Игра состоится на «Альянц Стадиуме» в Турине (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 4-х туров серии А команда из Турина набрала восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с девятью баллами идет на третьей строчке чемпионата Италии.

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