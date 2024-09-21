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«Ювентус» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А

«Ювентус» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press
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«Ювентус» и «Наполи» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 21 сентября. Игра состоится на «Альянц Стадиуме» в Турине (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 4-х туров серии А команда из Турина набрала восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с девятью баллами идет на третьей строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 5-й тур
21 сент, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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