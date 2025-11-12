«Ювентус» не может договориться с Йылдызом по новому контракту

12 ноября, 19:32
«Ювентус» и нападающий туринцев Кенан Йылдыз не могут прийти к соглашению по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 20-летний турок хотел бы по новому контракту зарабатывать около 6 миллионов евро в год, тогда как клуб предлагает около 5.
Йылдыз выступает за «Ювентус» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.
TORO
Это "ничто" является вторым бомбардиром команды после Влаховича, и одним из лучших в составе! Молчал бы, если не в теме.
12.11.2025
Сергей Кузнецов
Продавать! Пусть играет в Англии за условный Нотингем Форест. Юве это бренд. А тут ничто диктует условия!
12.11.2025