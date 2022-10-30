«Ювентус» не намерен увольнять Аллегри с поста главного тренера команды

«Ювентус» не намерен увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Эту позицию правления итальянского клуба подтвердил Павел Недвед, заявивший, что действующему тренеру доверяют полностью.

«Наш подход не меняется. Аллегри по-прежнему наш тренер, и мы ему доверяем», — цитирует Недведа RMC Sport.

В середине недели «Ювентус» проиграл «Бенфике» со счетом 3:4, в результате чего «старая синьора» потеряла шансы на выход из группы Лиги чемпионов.

На данный момент «Ювентус» занимает 7-е место в серии А и отстает от лидера — «Наполи» — на 10 очков.