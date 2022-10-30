«Ювентус» не намерен увольнять Аллегри с поста главного тренера команды

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«Ювентус» не намерен увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Эту позицию правления итальянского клуба подтвердил Павел Недвед, заявивший, что действующему тренеру доверяют полностью.
«Наш подход не меняется. Аллегри по-прежнему наш тренер, и мы ему доверяем», — цитирует Недведа RMC Sport.
В середине недели «Ювентус» проиграл «Бенфике» со счетом 3:4, в результате чего «старая синьора» потеряла шансы на выход из группы Лиги чемпионов.
На данный момент «Ювентус» занимает 7-е место в серии А и отстает от лидера — «Наполи» — на 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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