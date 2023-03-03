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Италия

Сегодня, 12:47

«Ювентус» не собирается выкупать Паредеса у «ПСЖ» за 22 миллиона евро

Руслан Минаев
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«Ювентус» не планирует активировать опцию выкупа в контракте полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма составляет 22 миллиона евро.

В связи с этим, существует большая вероятность, что 28-летний аргентинец вернется летом в «ПСЖ». Впрочем, о своих планах «Ювентус» пока не сообщал ни игроку, ни парижскому клубу.

Сообщалось, что Паредес также не входит в планы французского клуба, поэтому для него придется искать другую команду. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Зимой «Юве» был готов выкупить хавбека у парижан, но за значительно меньшую сумму.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе туринской команды 22 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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