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Италия

Сегодня, 17:18

«Ювентус» не планирует расторгать контракт с Погба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» не планирует расторгать контракт с полузащитником Полем Погба, утверждает инсайдер Николо Скира.

Ранее появилась информация, что руководство туринцев рассматривает возможность продать 29-летнего француза, либо расторгнуть с ним контракт.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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П2

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ТБ 2.5

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Интер
Милан

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П2

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⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Поль Погба
ФК Ювентус
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