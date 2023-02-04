«Ювентус» не планирует расторгать контракт с Погба

«Ювентус» не планирует расторгать контракт с полузащитником Полем Погба, утверждает инсайдер Николо Скира.

Ранее появилась информация, что руководство туринцев рассматривает возможность продать 29-летнего француза, либо расторгнуть с ним контракт.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.