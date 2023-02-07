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Италия

Сегодня, 15:34

«Ювентус» не продлит контракты с пятью игроками и сэкономит 70 миллионов евро на зарплатах

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» намерен расстаться с пятью игроками летом, чтобы снизить расходы.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не станет продлевать контракты с полузащитниками Адриеном Рабьо, Хуаном Куадрадо, Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и защитником Алексом Сандру. За счет этого «Ювентус» сэкономит около 70 миллионов евро на зарплатах. Контракты всех этих футболистов с рассчитаны до лета 2023 года.

Данные действия необходимы клубу для того, чтоб снизить убытки, так как велика вероятность, что после снятия очков «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов и потеряет часть доходов.

Теперь, по данным источника, туринский клуб сосредоточится на привлечении своих молодых игроков в первую команду.

Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.

7 февраля «Ювентус» сыграет с «Салернитаной» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Команда Аллегри занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 23 очка.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Адриен Рабьо
Алекс Сандру
Анхель Ди Мария
Леандро Паредес
Хуан Куадрадо
ФК Ювентус
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