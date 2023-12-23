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Италия

Сегодня, 17:23

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 12 матчей

Виктория Кравченко
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«Ювентус» в гостях обыграл «Фрозиноне» в матче 17-го тура серии А — 2:1. Туринская команда не проигрывает на протяжении 12 матчей подряд.

«Ювентус» в последний раз проиграл 23 сентября в игре чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:4). На протяжении последующих 12 матчей во всех турнирах туринцы обыгрывали такие команды, как «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Милан» (1:0), «Верона» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Монца» (2:1), «Наполи» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

Также команда сыграла вничью с «Аталантой» (0:0), «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Свой следующий матч «Ювентус» проведет в субботу, 30 декабря.

После 17 туров серии А туринцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

ФК Ювентус
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