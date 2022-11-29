«Ювентус» объявил, что Андреа Аньелли и Павел Недвед подали в отставку

«Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку.

«Члены Совета директоров, учитывая центральность и актуальность нерешенных юридических и технико-бухгалтерских вопросов, посчитали, что в интересах компании рекомендовать «Ювентусу» назначить новый Совет директоров для решения этих вопросов.

В связи с этим, по предложению председателя Андреа Аньелли и для того, чтобы решение об обновлении состава было передано на рассмотрение Собрания акционеров как можно скорее, все члены Совета директоров, присутствующие на собрании, заявили о том, что они уходят в отставку», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Также отмечается, что Маурицио Арривабене сохранит свой пост генерального директора «Ювентуса». Совет директоров продолжит свою деятельность в режиме продления до собрания акционеров, назначенного на 18 января 2023 года.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

Напомним, что Андреа Аньелли вступил в должность президента «Ювентуса» в 2010 году.