«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус», сообщается на сайте туринцев. 66-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашение будет включена опция продления в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов. Спаллетти снова в деле! Будет спасать «Ювентус», несмотря на татуировку с гербом «Наполи» на руке Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону». В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года. После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.

Кариока_двойка. Спалетти не дотягивает до топ тренера для чемпионата Италии. Все его успехи с Наполи, результат сумасшедшей формы Хвичи и Осимхена. Поперло, стали чемпионами, и сразу же свалил от туда, потому что понимал, что хрен он уже что-то выиграет. А так вибил себе контракт в сборную, как раз за счет того, что вовремя свалил с Наполи, а в сборной уже само собой обосрался по полной, вот теперь в Ювентус пошел, где тоже обречен, ибо Юве уже не тот, при чем очень сильно не тот. Так что шило на мыло Юве поменял на самом деле. Да, для Зенита тренер топ, а для Италии так себе, как у нас Рахимов, середнячок. 31.10.2025

AleSSio87 ну явно не за ГЛАВНЫЙ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА топит 30.10.2025

Секир-башка Посмотрим. Хотя, конечно, скудетто в этом сезоне уже не светит, но надо костяк сформировать, единую команду. 30.10.2025

Павел Леонидович Ну такое себе... Не сильно верю в его перспективу 30.10.2025

Топотун Для местной ваты: forza, Lazio ! 30.10.2025

Топотун Пердок, лучший Зенит в истории это 1991/1992 годы. 30.10.2025

Док Интересное решение. Хотя Лучано наверно тот человек, которому межсезонье, читай - сборы для комплектования команды и постановки игры, архинеобходимы. Но думаю справится талантливый специалист и старушка будет в четверке - чтоб ростовскому петуху однажды увидеть голую бабу. Так-то считаю, что Зенит 2010-2012 - это лучшая команда в российской истории. И команда и каждый игрок по отдельности смогли тогда показать свой оптимальный или близкий к оптимальному футбол, а Денисов эти два сезона был сильнейшим футболистом страны. 30.10.2025

100 грамм скобок типа зенита ?))) 30.10.2025

Abellardo Читалось... 30.10.2025

Охотник на свинорылых С чего ты взял , хрюкалка глупая что он к вам пойдёт ?! В ваше гнилое шапито он никогда не захочет тренировать :joy: 30.10.2025

Глупый а спагетти можно было нам 30.10.2025

AnTaras Вот у Спала карьера, всем на зависть!:grinning: 30.10.2025

Дима Питерский А ты, поди, за какое-нибудь говно топишь?:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: 30.10.2025

голос из Санкт-Петербурга Buona fortuna signor Spalletti!!! 30.10.2025

andy1962 c таким составом как в нынешнем Юве, можно назначить хоть Господа Бога, - ни хрена не выйдет. Да и бесполезно рыпаться. УЕФА последоватено гнобит Ювентус за попытку создать недосуперлигу. Реал не осмеливается, у Реала много денег и авторитета, а Ювентус еще раньше запачкался в коррупции, его можно топтать. 30.10.2025

АйЯЯйКиН-СССР Потренировался на Зените, набрался опыта, теперь можно и в нормальный клуб....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: 30.10.2025

ValeraK На волне полезных советов от Черчесова! 30.10.2025