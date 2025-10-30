Видео
30 октября, 20:30

«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус», сообщается на сайте туринцев.

66-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашение будет включена опция продления в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

Лучано Спаллетти.Спаллетти снова в деле! Будет спасать «Ювентус», несмотря на татуировку с гербом «Наполи» на руке

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года. После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.

19

  • Кариока_двойка.

    Спалетти не дотягивает до топ тренера для чемпионата Италии. Все его успехи с Наполи, результат сумасшедшей формы Хвичи и Осимхена. Поперло, стали чемпионами, и сразу же свалил от туда, потому что понимал, что хрен он уже что-то выиграет. А так вибил себе контракт в сборную, как раз за счет того, что вовремя свалил с Наполи, а в сборной уже само собой обосрался по полной, вот теперь в Ювентус пошел, где тоже обречен, ибо Юве уже не тот, при чем очень сильно не тот. Так что шило на мыло Юве поменял на самом деле. Да, для Зенита тренер топ, а для Италии так себе, как у нас Рахимов, середнячок.

    31.10.2025

  • AleSSio87

    ну явно не за ГЛАВНЫЙ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА топит

    30.10.2025

  • Секир-башка

    Посмотрим. Хотя, конечно, скудетто в этом сезоне уже не светит, но надо костяк сформировать, единую команду.

    30.10.2025

  • Павел Леонидович

    Ну такое себе... Не сильно верю в его перспективу

    30.10.2025

  • Топотун

    Для местной ваты: forza, Lazio !

    30.10.2025

  • Топотун

    Пердок, лучший Зенит в истории это 1991/1992 годы.

    30.10.2025

  • Док

    Интересное решение. Хотя Лучано наверно тот человек, которому межсезонье, читай - сборы для комплектования команды и постановки игры, архинеобходимы. Но думаю справится талантливый специалист и старушка будет в четверке - чтоб ростовскому петуху однажды увидеть голую бабу. Так-то считаю, что Зенит 2010-2012 - это лучшая команда в российской истории. И команда и каждый игрок по отдельности смогли тогда показать свой оптимальный или близкий к оптимальному футбол, а Денисов эти два сезона был сильнейшим футболистом страны.

    30.10.2025

  • 100 грамм скобок

    типа зенита ?)))

    30.10.2025

  • Abellardo

    Читалось...

    30.10.2025

  • Охотник на свинорылых

    С чего ты взял , хрюкалка глупая что он к вам пойдёт ?! В ваше гнилое шапито он никогда не захочет тренировать :joy:

    30.10.2025

  • Глупый

    а спагетти можно было нам

    30.10.2025

  • AnTaras

    Вот у Спала карьера, всем на зависть!:grinning:

    30.10.2025

  • Дима Питерский

    А ты, поди, за какое-нибудь говно топишь?:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Buona fortuna signor Spalletti!!!

    30.10.2025

  • andy1962

    c таким составом как в нынешнем Юве, можно назначить хоть Господа Бога, - ни хрена не выйдет. Да и бесполезно рыпаться. УЕФА последоватено гнобит Ювентус за попытку создать недосуперлигу. Реал не осмеливается, у Реала много денег и авторитета, а Ювентус еще раньше запачкался в коррупции, его можно топтать.

    30.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Потренировался на Зените, набрался опыта, теперь можно и в нормальный клуб....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.10.2025

  • ValeraK

    На волне полезных советов от Черчесова!

    30.10.2025

  • Arty18

    66 лет, карьера только началась!

    30.10.2025

