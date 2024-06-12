«Ювентус» объявил о назначении Тиагу Мотты новым главным тренером команды

Итальянский тренер Тиагу Мотта возглавил «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринцев.

Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее Мотта тренировал «Болонью». Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла пятое место в итальянской серии А и впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов.

«Ювентус» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице. Туринцы завершали сезон под руководством и.о. главного тренера Паоло Монтеро после увольнения Массимилиано Аллегри.