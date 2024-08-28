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Сегодня, 22:17

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Копмейнерса

Алина Савинова
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«Ювентус» подписал полузащитника «Аталанты» Теуна Копмейнерса, сообщает пресс-служба клуба из Турина.

Отмечается, что контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 58 миллионов евро с учетом бонусов.

Копмейнерс выступал за «Аталанту» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 51 матче за клуб из Бергамо во всех турнирах. В августе футболист был отстранен от тренировок с командой из-за переговоров с «Ювентусом».

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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