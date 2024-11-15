«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба

«Ювентус» сделал заявление по будущему французского полузащитника Поля Погба.

Как сообщается на официальном сайте клуба из Турина, стороны достигли взаимного соглашения о расторжении контракта. 1 декабря 31-летний футболист станет свободным агентом.

«Клуб желает Полю всего наилучшего в его профессиональной карьере», — говорится в заявлении.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

Погба перешел в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Ранее он уже выступал за итальянскую команду с 2012 по 2016 год.