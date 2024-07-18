«Ювентус» объявил об уходе из клуба Адриена Рабьо

Сегодня, 15:45
«Ювентус» объявил об уходе из клуба французского полузащитника Адриена Рабьо в связи с окончанием срока действия контракта.
Рабьо выступал за итальянский клуб с 2019 года. За это время футболист стал чемпионом Италии и двукратным обладателем национального Кубка.
В прошедшем сезоне 29-летний Рабьо провел 31 матч за «старую синьору» в чемпионате Италии, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
«Ювентус» по итогам сезона-2023/24 расположился на третьем месте в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.