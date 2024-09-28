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Сегодня, 08:59

«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду 9,8 миллиона евро за задержку зарплаты

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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«Ювентус» сообщил, что обжаловал приговор суда по делу бывшего нападающего команды Криштиану Роналду.

В 2023 году португалец подал в суд на туринский клуб из-за невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса. «Ювентус» обязали возместить футболисту 9,8 миллиона евро плюс 9% с учетом инфляции.

В заявлении итальянского клуба говорится, что Роналду была выплачена вся необходимая сумма в сезоне-2023/24.

Португальский нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Всего за клуб футболист провел 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус

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