«Ювентус» определился с двумя кандидатами на место Кьезы

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло или нападающего «Лидса» Вилли Ньонто, сообщает Fichajes.

По данным источника, эти два игрока являются главными кандидатами на замену Федерико Кьезы, который принял решение покинуть «Ювентус». Ожидается, что в ближайшие дни переговоры с Дзаньоло и Ньонто продвинутся вперед.

23-летний Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. Контракт действует до лета 2027-го. В сезоне-2022/23 он сыграл за турецкий клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

19-летний Ньонто стал игроком «Лидса» в начале сезона-2022/23, перейдя из «Цюриха». Он сыграл за клуб 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.