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Италия

Сегодня, 14:17

«Ювентус» определился со следующим главным тренером на замену Аллегри

Тиагу Мотта.
Фото Reuters
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Руководство «Ювентуса» приняло решение о новом главном тренере команды, который заменит Массимилиано Аллегри, сообщает Calciomercato.

По информации источника, новым главным тренером туринцев станет Тиагу Мотта, руководящий «Болоньей».

«Ювентус» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 31 матче. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков. «Милан», идущий вторым, опережает черно-белых на 6 очков.

До «Болоньи» 41-летний Мотта руководил «Специей» и «Дженоа». Красно-синие под руководством итальянского специалиста занимают четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков в 31 матче.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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