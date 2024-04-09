«Ювентус» определился со следующим главным тренером на замену Аллегри

Руководство «Ювентуса» приняло решение о новом главном тренере команды, который заменит Массимилиано Аллегри, сообщает Calciomercato.

По информации источника, новым главным тренером туринцев станет Тиагу Мотта, руководящий «Болоньей».

«Ювентус» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 31 матче. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков. «Милан», идущий вторым, опережает черно-белых на 6 очков.

До «Болоньи» 41-летний Мотта руководил «Специей» и «Дженоа». Красно-синие под руководством итальянского специалиста занимают четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков в 31 матче.